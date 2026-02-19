Stray Kidsのメンバーらが番組内でJ.Y.Parkにそっくりの俳優の登場に「そっくりだ」「間違いなく本人だ」と衝撃を受ける場面があった。【映像】J.Y.Parkそっくり俳優の素顔世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（読み：ソルビム）が2月16日（月）夜11時より、ABEMAにて日本初・独占無料放送された。本番組は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続1位の記録を