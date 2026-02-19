ＮＨＫで１９日夕方に放送された「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピックデイリーハイライト」に出演したスノーボード専門誌編集長の野上大介氏が、今大会で金４、銀２、銅３の計９個のメダルを獲得した日本チームの強さについて解説した。１８日のスロープスタイルでは女子で１９歳の深田茉莉が金メダル。村瀬心椛はビッグエア金との２冠はならなかった銅メダルを獲得した。男子も長谷川帝勝が銀メダルをつかんだ。野上