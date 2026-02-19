タレントの平愛梨（41）が、18日、Instagramを更新。お兄ちゃんたちのお弁当作りを手伝う四男の様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】お弁当作りの手伝いをする四男や4兄弟バラバラメニューの朝食2017年にサッカー日本代表の長友佑都選手（39）と結婚し、8歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている平。これまでInstagramでは、子どもたちの好みに合わせて違うメニューで用意した朝食や、帰省した際に撮影した家族ショッ