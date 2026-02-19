2月15日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行と東京ダイナマイト・ハチミツ二郎が電動車椅子で街ブラする企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の後編が放送された。思い出の味に舌鼓を打ちながら、二郎が「漫才」「プロレス」について語り…。【映像】ハチミツ二郎が闘病を経験して知った「1番美味いもの」2025年3月に放送された同企画の第1弾に続き、今回の第2弾では五反田で二郎が“有吉と行きたいス