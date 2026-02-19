長岡市は19日、イノシシの緊急銃猟を実施したと発表しました。長岡市によると、19日午後4時頃、長岡市和島中沢で田んぼの中に入っているイノシシ1頭を猟友会のメンバーが目撃しました。現場は人の生活圏であることから、市などは周辺道路の交通規制を行い、安全確保をしたうえで午後5時15分頃に緊急銃猟を実施。イノシシを駆除したということです。イノシシの体長は約1メートルでした。長岡市内では去年12月にクマの緊