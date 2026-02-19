近頃のゲーム業界を席巻している、ビジュアルノベル形式のADVゲーム。その人気は2026年以降も続くかもしれない。たとえば2月19日には人気ミステリーADVシリーズの新作『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』が販売される予定となっており、大きな注目を集めている。 （関連：【画像あり】人気ミステリーADVシリーズの新作『パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語』） 同作はスクウェア・