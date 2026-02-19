日本や海外から寄せられたみんなの「ふつう」。そんな「ふつう」を集めた企画展が始まりました。訪れた人たちは、共感したり、驚いたりしながら、色んな人たちの「ふつう」を楽しんでいました。「灰がでる」。「夫→中ジョッキ妻→大ジョッキ」。「信号が縦」。みんなの“ふつう”を集めた企画展、“ふつうの「ふつう」展が”鹿児島市のマルヤガーデンズで始まりました。（やおあい・原田 志穂子代表）「鹿児島県だけで