鹿児島市で花の出来栄えを競うフラワーコンテストが開かれました。生活に彩りを添える花ですが生産者の担い手不足が課題となっているようです。鮮やかな色合いで存在感のあるカーネーションに、彩り豊かなスプレーギク。フラワーコンテストは生産者の技術力や意識を高め、県民に「かごしまの花」を広く知ってもらおうと県が毎年開いています。2026年は、切り花や鉢物など195点が出品。2025年