「江戸川大賞・Ｇ１」（１９日、江戸川）３、４着スタートだった権藤俊光（３０）＝１１５期・大阪・Ａ１＝は２日目の６Ｒで、４カドからまくり差しを決めて１着。調子を上げてきた。「初日の後半から調整のゾーンは外していない。レース足や乗りやすさはいい。回ってからの押し感もある」と手応えは上々だ。伸びはエース機の坪井康晴（静岡）には負けるが、「自分は（それを）意識せず、行き足を求める流れで伸びてくれれば