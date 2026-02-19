「江戸川大賞・Ｇ１」（１９日、江戸川）念願の地元ＳＧ・オールスター（５月２６〜３１日・浜名湖）出場を諦めない！板橋侑我（２９）＝１１８期・静岡・Ａ１＝が２日目１Ｒで、インからしっかり逃げて今節初白星を挙げた。「足はいいですね。バランスが取れているし、乗り心地、出足、回り足がいい。スリットの足も余裕がある。いい状態だし、この足を維持していきたい」と機力に好感触だ。オールスターのファン投票は２