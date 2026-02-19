埼玉県飯能市で2022年親子3人を殺害した罪などに問われている男の裁判の被告人質問で、男は事件が発生した時間は「寝ていた」と話しました。斎藤淳被告は2022年12月、飯能市の住宅で、ウィリアム・ビショップさんと妻の森田泉さん、長女の森田ソフィアナ恵さんの3人をおのでたたきつけるなどして殺害した罪などに問われています。19日の被告人質問で斎藤被告は、「犯人ではありません」と改めて起訴内容を否認しました。また、事件