ブロッコリーが今年4月に指定野菜へ追加されます。 【写真を見る】ブロッコリーが昇格する「指定野菜」って…生産の現場と栄養価は？専門家による簡単レシピも 指定野菜とは「消費量が多い野菜の安定供給」を目的として国が定めるものです。 指定野菜14品目：キャベツ、キュウリ、サトイモ、ダイコン、トマト、ナス、ニンジン、ネギ、ハクサイ、ピーマン、レタス、タマネギ、ジャガイモ、ホウレンソウ ブ