女性と撮影した性的動画を第三者に提供したなどとして、青森県警は１９日、県内の警察署に勤務する２０歳代の男性巡査を性的姿態撮影処罰法違反（保管）、ストーカー規制法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（所持）の容疑で青森地検に書類送検したと発表した。県警は１９日、巡査を懲戒免職処分とした。発表によると、巡査は昨年４〜８月、元交際相手の女性との性的動画を、ＳＮＳで知り合った複数の第三者に提供した上、