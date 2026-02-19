SNSで嘘のもうけ話を持ちかけ、1750万円をだまし取った疑いで受け子の男が逮捕されました。蕨勝和容疑者（60）は仲間と共謀し、東京都内の60代の男性に「今取引すれば倍くらいの利益が出る」などと嘘の株式投資を持ちかけ、1750万円をだまし取った疑いが持たれています。被害に遭った男性は、投資に関する広告動画からSNSの投資グループに誘導されたということです。蕨容疑者は「現金を受け取った」と容疑を認めていて、警視庁は、