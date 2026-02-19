ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）で2位につけた坂本花織。演技中に撮られた1枚の写真が「一瞬、バク転してるのかと思った」「めちゃくちゃにセンスしかない…」と話題を呼んでいる。あらゆる角度からカメラが向けられる五輪ならではの1枚だった。オリンピック公式Xが掲載したのは坂本のスピン。天井から撮影された構図のため、「MILANO」と文字が刻まれたリン