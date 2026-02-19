女優のMEGUMIと令和ロマンの高比良くるまの熱愛が話題だ。2月17日配信の『文春オンライン』が報じたもので、44歳のMEGUMIと31歳の高比良という13歳の年の差カップルが誕生した。「MEGUMIさんは2023年12月に『Dragon Ash』のボーカル降谷建志さんとの離婚成立を発表。その後は、美容関係の仕事を手がけるなど“イイ女”路線を前面に打ち出してきました。さらに裏方の仕事も手がけるようになり、16日にはNetflixとの複数年にわたる