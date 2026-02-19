毎年のこととはいえ、くしゃみ、鼻づまり、目のかゆみ……花粉シーズンは、生活の質を一気に下げてしまう厄介な季節。しかも今年は、例年より花粉の飛散量が増えると予測されており、家庭内での早めの対策が重要になりそうです。 本記事では、家庭内での花粉症対策の基本と家電の活用方法を紹介します。 いまさらだけど重要！押さえておきたい「花粉対策の基本的な考え方」 室内での花粉の不快な