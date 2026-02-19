Googleは、Pixelシリーズの最新モデル「Google Pixel 10a」を米国で2026年3月5日に発売することを発表しました。現地での販売価格は499ドル〜。日本でも発売が予定されていますが、発売時期や価格は未定です。 「Google Pixel 10a」 記事のポイント お手ごろな価格で人気のPixel Aシリーズに新モデル「Google Pixel 10a」が登場。日本での発売も決まっているとのことで、正式発表が待ち望まれます。 「Google Pixel