Adoプロデュースのアイドル・ファントムシータが、初の映像作品となる『1ST WORLD TOUR “Moth to a flame”』LIVE Blu-ray & DVDを4月29日(水)に発売することが決定した。今作にはデビューからわずか6か月で実現した初の世界ツアー＜Phantom Siita 1ST WORLD TOUR “Moth to a flame”＞より、カリフォルニア州・アナハイム公演の模様を完全収録。UNIVERSAL MUSIC STORE限定、完全受注生産でのリリースとなる。2025年1月の台