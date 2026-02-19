フリーアナウンサーの高島彩が19日、自身のインスタグラムを更新。2月18日に47歳の誕生日を迎えたことを受け、フジテレビの井上清華アナウンサーにサプライズで祝福されたことを明かした。【写真】高島彩アナ＆井上清華アナの2ショットをもう1枚高島は「せいかちゃんとランチ」と書き出し、「先日、サプライズでお祝いしてくれて プレゼントまでいただいちゃいました やさしさが沁みますー」と報告。投稿された写真には、花束