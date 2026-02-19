ジャック・ブラックとポール・ラッドがダブル主演を務め、興行収入1億ドル超えの大ヒットをたたき出した『ANACONDA（原題）』が、邦題を『俺たちのアナコンダ』として4月3日より日本公開されることが決定。キャストメッセージ付きの予告編と場面写真が解禁された。【動画】捧腹絶倒！ジャック・ブラック×ポール・ラッドW主演『俺たちのアナコンダ』メッセージ付き予告編1997年に公開されたジェニファー・ロペス主演の映画『