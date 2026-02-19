まずは、この記事を見てもらいたい。バンドとして初のインタビューに初のアーティスト写真。このアーティスト写真で被っている仮面はkazuma君のアイデア。黒いモノしか身につけないというポリシーを持っている櫻澤に気遣ったkazuma君は、わざわざ黒い仮面を用意してくれた。2016年3月5日、昨年末に閉店した東京・目黒鹿鳴館にてgibkiy gibkiy gibkiyとして、初ライブだった。入念なリハーサルをこなし、並ならぬ思いで初ライブに備