タレントの小倉優子が１９日にＳＮＳを更新。息子に作ったお弁当の中身を公開した。インスタグラムで「中学一年生、プチ反抗期息子のお弁当！！彩りやめました笑お野菜、いらないらしいです」とつづって、エビフライ、ポテト、卵巻き、ウインナーなどが入ったお弁当の写真をアップ。「お肉、揚げ物が嬉しいらしいです！！作るのも楽だし、息子も嬉しいしウィンウィンです」と喜んだ。最後に「と言いつつ、やっぱり毎日茶色