◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ）複合の最終種目で初実施される団体スプリントの前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）が行われ、今大会が五輪での最終戦となる渡部暁斗（北野建設）、山本涼太（長野日野自動車）で挑んだ日本は、２人の合計２３１点で３位。渡部は１１９メートル、山本は１２５・５メートルを飛んだ。後半距離（７・５キロ）は、トップから２