ともに格闘家で女優のジーナ・カラーノ（43）とロンダ・ラウジー（39）が、総合格闘技（MMA）で対戦する。ジーナは「マンダロリアン」、ロンダは「ワイルド・スピード SKY MISSION」など、それぞれ一時は女優業にも進出していた2人が、5月16日にロサンゼルスで行われる復帰戦に挑む姿はネットフリックス初のMMA中継として配信される予定だ。 【写真】第２子妊娠中ふっくらしたお腹のロンダ・ラ