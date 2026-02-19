ドイツ1部ブレーメン所属の日本代表DF菅原由勢の去就を独紙報道ドイツ1部ブレーメン所属の日本代表DF菅原由勢は今季イングランド2部サウサンプトンから期限付きを果たした。ここまで主力としてプレーするなか、ドイツ紙「ビルト」は2月17日にブレーメンが買取オプションを行使する可能性は低いと伝えた。攻撃的サイドバックとしてドイツでも存在感を見せる25歳は、現在リーグ戦21試合4アシストと活躍。ただ直近の試合であるバ