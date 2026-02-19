駐英国日本大使を務める鈴木浩氏がバーミンガムを訪問2024年から駐英国日本大使を務める鈴木浩氏が、自身のSNSで日本人3選手が所属するイングランド2部バーミンガムのスタジアムを訪ねた様子を公開した。FW古橋亨梧、MF岩田智輝、MF藤本寛也、そして女子チームのDF宮川麻都の4選手らと撮影した写真もアップされている。現在イングランド・チャンピオンシップで11位のバーミンガムを訪ねた鈴木氏は、「バーミンガムへ、素晴らし