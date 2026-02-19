うその投資話を持ち掛け、多額の現金をだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元生命保険会社社員の男の裁判で19日、検察側は男に懲役7年を求刑しました。詐欺の罪に問われているのは外資系生命保険会社メットライフ生命保険の元社員小林貴則被告39歳です。起訴状などによりますと小林被告は2021年から2023年にかけて自身が勤めていた生命保険会社の顧客10人にうその投資話を持ち掛け、現金あわせて7478万円をだまし取ったとさ