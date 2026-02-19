小矢部市に本店を置くスポーツアパレルメーカー「ゴールドウイン」が日本を代表する短距離選手のサニブラウン選手と契約しました。サニブラウン選手の走り方にあわせた新たなウエアを開発し、支援していくということです。 ◆サニブラウン選手「着ているウエアなど身の回りのものが大切になっているのを身に染みている。0.01秒あげるウエアを作りたい」きょう東京都内で行われた契約発表会にはサニブラ