通信アプリ「テレグラム」のアイコン（右）。左は通信規制を担うロシア通信情報技術監督庁のロゴ＝12日（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア改革派野党ヤブロコは18日、ロシア国民の間で幅広く利用されている通信アプリ「テレグラム」の通信制限を強める当局に反対する集会を3月1日に首都モスクワ市中心部で開催できるよう市に申請したと発表した。モスクワ市は許可しないとみられる。ヤブロコは最大5千人の参加を見込んでお