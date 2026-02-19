ｉＰＳ細胞から作製した再生医療製品が世界で初めて承認される見通しとなったことを受け、ｉＰＳ細胞を開発した京都大の山中伸弥教授は１９日、コメントを発表した。全文は以下の通り。「本日、厚生労働省の審議会において、ｉＰＳ細胞を用いた再生医療等製品の承認が了承されたとの報道がありました。マウスｉＰＳ細胞を発表してから２０年という節目に、社会実装へ向けた大きな一歩を踏み出せたことを大変嬉しく思います。し