特別国会が１８日に招集され、衆院選で初当選した新人議員たちが初登院した。神奈川４区で初当選した永田まりな衆院議員（４２）は、紺のスーツに黒いピンヒール、ふるゆわカールさせた長い髪をなびかせて姿を見せた。フェリス女学院大時代にはミス鎌倉に選ばれ、フリーアナウンサーとしても活動したという美貌の持ち主。鎌倉市議、神奈川県議を経て、衆院議員となった。１９日には自身のＸで「本日も登院し、勉強会や諸々会