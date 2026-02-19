tilnusがサンリットヴェール プライマーを2026年2月18日に公式オンラインストア・@cosme SHOPPING・全国の@cosme STOREにて先行発売する。■光を仕込む“ちゅるツヤ肌”下地スキンケア感覚で使えるみずみずしいテクスチャーが、きしみ感なく肌へすっとなじむ化粧下地。光のヴェールをまとったような内側から輝くツヤ感をキープし、毎日のメイクを格上げしてくれる一本。白浮きしにくく、肌を自然に明るく澄んだ印象へ導く2色展開。