FRENAVA natural & organicより、新商品「酒粕クレイペースト」が3月3日より発売となる。コスメキッチン、ビープル、福光屋直営店舗およびオンラインショップなどで展開。■発酵の恵みコスメキッチンと共同開発した福光屋初のオーガニックスキンケアシリーズ「FRENAVA natural & organic」から新アイテムが登場。古い角質や余分な皮脂をすっきりオフし、明るい印象の肌へ整える洗顔パック。発酵由来のやわらかな酒粕の香り