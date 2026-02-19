グーグル（Google）は19日、日本国内の動画プラットフォーム「YouTube」で、「YouTubeショッピング アフィリエイトプログラム」を開始すると発表した。国内初のパートナーシップとして、楽天市場が参加し、動画作成者が楽天市場の商品で利益を上げられるようになる。 動画制作者がより手軽にアフィリエイトで収益を上げられるように 「YouTubeショッピング アフィリエイトプログラム」は、条件