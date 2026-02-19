山形県内最新のレギュラーガソリンの店頭小売価格は、１リットルあたり１６６円２０銭で前の週より２円４０銭値上がりしました。 来週は、卸売価格が横ばいで推移するとみられ、小幅な値動きとなる見込みです。 資源エネルギー庁によりますと、今月１８日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１６６円２０銭でした。 前の週より２円４０銭値上がりしていて、全国で１番の高さとな