山形県寒河江市できのう、５０代の公務員の男性が２人組の男に刃物のようなもので脅され、現金８０万円を奪われとされる強盗事件について、事件性がないことがわかりました。 警察は現在、５０代の公務員の男性から詳しく話を聞いているということです。