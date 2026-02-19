住信SBIネット銀行は、抽選で「えらべるPay」1000ポイントを進呈するキャンペーンを開始した。期間は3月4日まで。 期間中、住信SBIネット銀行公式Xアカウント（@sumishinsbi）をフォロー＆リポストすると応募ができ、抽選で100名に「えらべるPay」1000ポイントが進呈される。「えらべるPay」ポイントは、さまざまな他社ポイントに交換が可能で、たとえばPayPayポイントや楽天ポイントなどに対応している。な