秋田県在住の40代女性・アオイさんが今でも忘れられないのは、妊娠中に電車で出会った若い女性だ。もう2度と会えないあの人に…届けたい気持ち特急に乗って数時間の間に、アオイさんは彼女と言葉を交わした。そして、お別れの時にお礼を伝えると......。＜アオイさんからのおたより＞二十数年前、妊娠中だった私は、当時遠距離恋愛をしていた彼氏に会いに500キロ以上離れた都市に特急で向かいました。そのとき隣に若い女性が座り、