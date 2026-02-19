東京・赤坂の個室サウナで閉じ込められた夫婦が死亡した火事で、過去にもドアノブが外れ、客が一時閉じ込められる事故が起きていたことが分かりました。2025年12月、港区赤坂の個室サウナ「SAUNATIGER」で火事があり、サウナ室のドアノブが外れ、脱出できなかった松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡しました。このサウナでは以前、別の部屋でもドアノブが取れ、利用客が一時的に閉じ込められる事故が起きていたことが分