第1ラウンド、7アンダーで首位に立った畑岡奈紗＝サイアムCC（共同）【パタヤ（タイ）共同】米女子ゴルフのホンダLPGAは19日、タイ・パタヤのサイアムCC（パー72）で第1ラウンドが行われ、畑岡奈紗が8バーディー、1ボギーの65で回り、地元タイのチャネッティー・ワンナーセンとともに首位に立った。山下美夢有は68で16位スタート。岩井千怜、吉田優利、古江彩佳は69で26位。馬場咲希、勝みなみは70の36位とした。岩井明愛は71