記者会見するチームみらいの安野党首＝１９日、国会内チームみらいの安野貴博党首は１９日、来春の統一地方選に向け「しっかりと地方議員を輩出できるように進めたい」と述べ、地方での党勢拡大に意欲を示した。昨年５月結党のみらいは、初めて臨んだ衆院選で１１議席を獲得した。安野氏は国会内で会見し、「国政と地方議会はできることが別だと思う。一つの政党として両方ができることのシナジー（相乗効果）も多々ある