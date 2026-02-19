高松海上保安部 高松海上保安部の巡視艇「ことなみ」が、緊急用務外で制限を超える速力で航行したとして、第六管区海上保安本部は19日、船長の海上保安官（52）を海上交通安全法違反の疑いで高松区検察庁に書類送検しました。ことなみは、2025年11月28日、広島県の造船所で定期修理を終えて高松港に向け航行中、速力12ノットを超える航行が禁止されている区間で、20ノットを超える速力で航行しました。香川県宇多津町にある