魅力あふれるゲレンデを再生させる⼾狩温泉スキー場は長野県飯山市、関田山脈のふもとに広がる名ゲレンデであり、65周年という節目を迎える2025年の12月に大規模改修を行い「TOGARI SKI RESORT」としてリニューアルオープンを果たした。総面積約140ヘクタールの広大なゲレンデに、16もの多彩なコースを展開。上信越自動車道 豊田飯山ICから約25分、北陸新幹線JR飯山駅からはシャトルバスで約20分というアクセスの良さが人気