連合の芳野会長は、裁量労働制の拡充には断固反対するとの立場を改めて強調しました。高市総理は20日に行われる施政方針演説で「裁量労働制の見直し」について触れる見通しですが、19日に行われた会見で連合の芳野会長は、裁量労働制の拡充には断固反対するとの考えを示しました。連合芳野友子 会長「裁量労働制の拡充は、働く者の命と健康に悪影響を及ぼすリスクがあるとの考えから、断固として反対の立場でございます」芳