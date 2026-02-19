iPS細胞を使った2つの再生医療製品の製造販売をめぐり、厚生労働省の部会が条件付きで承認する方針を決めました。世界初のiPS細胞を使った製品になるとみられます。【映像】iPS細胞由来の神経細胞の再現実験の様子厚労省の専門部会が条件付きで承認する方針を決めたのは、住友ファーマの「アムシェプリ」と大阪大学発のベンチャー企業クオリプスの「リハート」という製品です。「アムシェプリ」は、手足の震えなどの症状が出