私はカヨです。夫のコタロウと幼稚園に通う息子と暮らしています。ママ友のツグミさん一家は旅行が趣味で、いろいろな場所に行ってはお土産をくれます。ウチは経済的な余裕がないので、お土産がマウントのように感じてしまいます。イライラが募った私は、ほかのママ友と話しているときについ「超迷惑」と愚痴ってしまいました。しかしママ友たちには「陰で悪口を言うのはよくない」「受け取っておいて失礼だよ」と冷たい目で見られ