１６日未明に東広島市の住宅で発生した火災、炎が上る家の裏手で見つかったのは血を流して倒れている男性でした。 発見されたのはこの家に夫婦で住む川本健一さん（４９）。首を刃物で複数回刺されたことによる失血死でした。 付近の住民「２階が燃えていた。火が上がって下（１階）はきれいだった」 警察はこの火事が放火によるものとみて捜査。その後の捜査関係者への取材で、川本さんは火災が発生した後に住宅の外で殺害され