厳しい印象がある警察学校の様子を実際に見て興味を持ってもらおうと、大学生などを対象に警察学校の体験入校が行われました。 新潟市西区の県警察学校で開かれた体験入校。大学生や専門学校生など23人が参加しました。 まずは『体育の授業』。犯人を追跡して制圧するには、強い体と体力が必要です。参加者は、身体能力を測定する特別なトレーニングを見学しました。 『交通の授業』では、飲酒運転の摘発に用いるア