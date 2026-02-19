先週のPGAツアー「AT&Tペブルビーチ・プロアマ」は、既報の通り、多くの選手が新たなマレット型パターを投入して好結果に繋げていた。オデッセイの未発表パター『TRTL』投入でSG：Putting「7.505」の2位になったミンウー・リーが代表例と言えるだろう。【画像】白い未発表パターのソールデザイン詳細優勝したコリン・モリカワがその前週の「WMフェニックス・オープン」から入れた『Spider Tour Xフローネック』も話題になった